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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Макларен» как клиент «Мерседеса» понимает, что проблемы с темпом могут возникнуть из-за шасси»

Руководитель « Мерседеса » ответил на вопрос, стали ли отношения с « Маклареном » как с моторным клиентом более напряженными из-за отставания команды из Уокинга.

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