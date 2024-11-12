Депутат Костенко: Байден ускорил выделение помощи Киеву из-за планов Трампа

Желание администрации Джо Байдена оперативно передать Украине пакет помощи до прихода Дональда Трампа к власти свидетельствует о том, что действующий президент США осознает возможные проблемы, которые могут возникнуть в будущем.
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