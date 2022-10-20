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В Краснодарском крае полицейские задержали двоих мужчин, похитивших солому с поля сельхозпредприятия

В Краснодарском крае полицейские задержали двоих мужчин, похитивших солому с поля сельхозпредприятия

В дежурную часть ОМВД России по Успенскому району с сообщением о хищении имущества обратился начальник службы контроля сельхозпредприятия.

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