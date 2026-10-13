43 юных таланта получили именные стипендии в Калужской области

43 стипендиата, среди которых 24 музыканта, 14 художников и 5 хореографов, получили поддержку на дальнейшее творческое развитиеНа региональном фестивале "Путь к мастерству" прошла церемония награждения именных стипендиатов 2026/27 учебного года.
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