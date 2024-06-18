Раду Казаку: "Решение по Днестровской ГЭС-2 должно быть найдено на самом высоком уровне"

Молдова и Украина в ближайшем будущем скорее всего не смогут найти решение юридических вопросов по оформлению прав собственности на водосливную плотину Днестровской ГЭС-2, и этот один из самых болезненных на протяжении многих лет вопросов должен решаться сторонами на самом высоком политическом уровне.
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