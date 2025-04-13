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Закон, порядок, государство

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В Военной академии ВКО торжественно отметили День войск ПВО

В Военной академии ВКО торжественно отметили День войск ПВО

В ходе мероприятия состоялось награждение военнослужащих и сотрудников, добившихся высоких результатов в служебной деятельности, учебе и научных исследованиях.

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