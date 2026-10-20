Полёт на Марс может повлиять на сердце астронавтов не только в переносном смысле. Исследователи Медицинского колледжа Висконсина выяснили, что воздействие космической радиации способно вызывать образование рубцовой ткани вокруг коронарных сосудов.
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