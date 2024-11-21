Дайджест дня: будущий Jaguar, серийная Mitsuoka M55 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Jaguar старательно подогревает интерес публики к грядущей перезагрузке: на этот раз опубликован тизер грядущего электрического концепт-кара, который предвосхитит первую модель новой luxury-эры.
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