Дайджест дня: будущий Jaguar, серийная Mitsuoka M55 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Jaguar старательно подогревает интерес публики к грядущей перезагрузке: на этот раз опубликован тизер грядущего электрического концепт-кара, который предвосхитит первую модель новой luxury-эры.