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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Lenovo портировала свою облачную платформу на китайские процессоры Loongson На это...

Lenovo портировала свою облачную платформу на китайские процессоры Loongson На это...

Lenovo портировала свою облачную платформу на китайские процессоры LoongsonНа этой неделе китайский производитель процессоров Loongson не только представил новые 64-ядерные серверные процессоры 3C6000 на базе собственной архитектуры LoongArch, но и выложил свежий список ПО, портированного на данную архитектуру.

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