Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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У хуситов появился гиперзвук. Ровно после удара "Орешником". Совпадение?

У хуситов появился гиперзвук. Ровно после удара "Орешником". Совпадение?

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильской авиабазе Неватим.

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Комментарии
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Алексей Горшков
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9 час.
Олег Самойлов
Тем паче, пиндосятина могла б поставить! Но они ведь никак сознаться не хотят!
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5 час.
Олег Самойлов
Ну, положим, что &quot;...вот если &quot;Орешник&quot; неожиданно изобретут хуситские учёные!..&quot; - этого быть не может, ибо у них орехи не растут! А вот что-нить типа &quot;Оранжия&quot; - это запросто!  Технологии ж распространяются, как вирусы всякие!
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5 час.

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