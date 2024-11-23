ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильской авиабазе Неватим.
У хуситов появился гиперзвук. Ровно после удара "Орешником". Совпадение?
Комментарии
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Алексей Горшков
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9 час.
Олег Самойлов
Тем паче, пиндосятина могла б поставить! Но они ведь никак сознаться не хотят!
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5 час.
Олег Самойлов
Ну, положим, что "...вот если "Орешник" неожиданно изобретут хуситские учёные!.." - этого быть не может, ибо у них орехи не растут! А вот что-нить типа "Оранжия" - это запросто! Технологии ж распространяются, как вирусы всякие!
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5 час.
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