У хуситов появился гиперзвук. Ровно после удара "Орешником". Совпадение?

Тем паче, пиндосятина могла б поставить! Но они ведь никак сознаться не хотят!

Олег Самойлов

Ну, положим, что "...вот если "Орешник" неожиданно изобретут хуситские учёные!.." - этого быть не может, ибо у них орехи не растут! А вот что-нить типа "Оранжия" - это запросто! Технологии ж распространяются, как вирусы всякие!