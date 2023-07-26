Volkswagen начнут выпускать в Узбекистане: приедут ли они в Россию

В Узбекистане планируют наладить выпуск автомобилей Volkswagen. Производство хотят организовать на мощностях существующего Джизакского автомобильного завода (Jizzakh Auto), а выпуск будет ориентирован, в первую очередь, на гибриды и электрокары.
В Узбекистане планируют наладить выпуск автомобилей Volkswagen. Производство хотят организовать на мощностях существующего Джизакского автомобильного завода (Jizzakh Auto), а выпуск будет ориентирован, в первую очередь, на гибриды и электрокары.
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