Врач назвала важный, но необычный симптом рака груди

В современном мире важность своевременного обнаружения рака молочных желез не подлежит сомнению. Часто ранние признаки этого заболевания остаются незамеченными, что может привести к позднему диагнозу и ухудшению прогноза.
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