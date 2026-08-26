🎓 Многодетным семьям компенсируют расходы на платное обучение детей. Выплата предоставляется ежегодно после завершения учебного года.
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🎓 Многодетным семьям компенсируют расходы на платное обучение детей. Выплата предоставляется ежегодно после завершения учебного года.
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