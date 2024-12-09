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Тульские новости

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Тульская сотрудница морга рассказала об особенностях работы

Тульская сотрудница морга рассказала об особенностях работы

Фразу «все мы однажды там окажемся» обычно воспринимают как описание «того света». Однако как много мы знаем и, что более важно, чего не знаем о месте, где действительно окажемся все – морге? Чтобы узнать, чем живут морг и его сотрудники, мы обратились к сотруднице Тульского бюро судебно-медицинской экспертизы – фельдшеру-лаборанту Яне Савельевой.

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