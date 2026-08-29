НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда +18 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Татарстанда +18 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көтелә. Синоптиклар сизелерлек явым-төшем фаразламый. ТР Гидрометүзәге мәгълүматлары буенча, җил төньяк һәм төньяк-көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлек белән, көндез урыны белән секундыына 14 метрга кадәр җитәргә мөмкин.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым