Врач Казаченко рассказал, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Знаете, какая самая дорогая ошибка совершается в первые 10 минут после звонка будильника? Это ритуал «кофе в постель» или «кофе на бегу» сразу после подъема.
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