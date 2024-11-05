Картинки, красивые открытки и молитвы в День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2024 года Ипполит Матвеев 6 ноября, что соответствует 24 октября по старому стилю, в Православной Церкви отмечается праздник иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».