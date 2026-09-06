Медведев призвал нанести удары по Берлину Фото: Блокнот Так он прокомментировал обвинения Берлина в адрес Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Ястребы против ад...
- НН Вашингтонские сеп...
- "Они уже там разв...
Кого призвал-то?