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Сказка наяву: как барнаульский дизайнер возвращает в моду русскую культуру. Фото

Сказка наяву: как барнаульский дизайнер возвращает в моду русскую культуру. Фото

Она шьет исконно русскую одежду, но вдохновение находит за тысячи километров от дома. Барнаульский дизайнер Юлия Квашнина признается: чтобы заново открыть красоту сарафанов и кокошников, ей нужно сначала увидеть кимоно в Японии или индийское сари.

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