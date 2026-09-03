Сказка наяву: как барнаульский дизайнер возвращает в моду русскую культуру. Фото

Она шьет исконно русскую одежду, но вдохновение находит за тысячи километров от дома. Барнаульский дизайнер Юлия Квашнина признается: чтобы заново открыть красоту сарафанов и кокошников, ей нужно сначала увидеть кимоно в Японии или индийское сари.