Екатерина Варнава от скуки меняет свою внешность

Актриса Екатерина Варнава призналась, что может отрезывать волосы, накраситься и сменить одежду. Артистка приобрела популярность благодаря своему участию в КВН, где она уже выделялась яркой внешностью: высоким ростом, привлекательными формами и тонкой талией.