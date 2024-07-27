Екатерина Варнава от скуки меняет свою внешность

Актриса Екатерина Варнава призналась, что может отрезывать волосы, накраситься и сменить одежду. Артистка приобрела популярность благодаря своему участию в КВН, где она уже выделялась яркой внешностью: высоким ростом, привлекательными формами и тонкой талией.
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