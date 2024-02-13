Тардиф: вопрос участия хоккеистов из РФ в Олимпиаде рассмотрят в 2025 году

Решение об участии хоккейной сборной РФ в Олимпийских играх может быть принято Международной федерацией хоккея (IIHF) в феврале-марте 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента этой организации Люка Тардифа.
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