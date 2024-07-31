Российских застройщиков обязали создавать парковки для электромобилей

Госдума приняла законопроект, который обязывает застройщиков создать в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории Сириус парковочные места на улицах для электроавтомобилей с зарядными устройствами.
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