Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с Gegenpol заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского неважно, кто будет следующим президентом Америки, так как к тому времени он сам потеряет пост.
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