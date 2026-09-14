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Выставка Китай-АСЕАН 2026: фокус на высокие технологии и ИИ

Выставка Китай-АСЕАН 2026: фокус на высокие технологии и ИИ

Предстоящая 23-я выставка Китай-АСЕАН создаст эффективную и взаимовыгодную платформу для сотрудничества Китая и экономик Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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