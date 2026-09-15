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Татар-информ

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Грузовой самолет с жирафами для зооботсада вылетит в Казань 16 сентября

Грузовой самолет с жирафами для зооботсада вылетит в Казань 16 сентября

Уже завтра, 16 сентября, в столицу Татарстана вылетит грузовой самолет с жирафами для Казанского зооботсада.

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