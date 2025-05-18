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17 мая состоялся Открытый турнир по пауэрлифтингу и пауэрспорту в Новой Адыгее.

17 мая состоялся Открытый турнир по пауэрлифтингу и пауэрспорту в Новой Адыгее. Организаторы Турнира - руководители регионального отделения Всемирной Федерации пауэрлифтинга WRPF по Республике Адыгея - Руслан и Владлена Гилевич.

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