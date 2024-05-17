Кардиолог рассказала о правилах измерения артериального давления

Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, 17 мая, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» Юнона Хомицкая рассказала «Известиям» о правилах измерения артериального давления (АД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии