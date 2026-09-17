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Кухня и дом

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Современный линолеум против ламината: неожиданный взгляд на напольное покрытие для дома

Современный линолеум против ламината: неожиданный взгляд на напольное покрытие для дома

Когда речь заходит о ремонте, мы часто действуем по инерции: выбираем то, что считается «правильным» и «современным», даже не задумываясь, насколько это решение соответствует нашим реальным потребностям.

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