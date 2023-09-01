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Мостовой о 49 игроках в сборной России: «Странно, что не разделили. В этой сборной уже длительное время происходит много странностей»

Мостовой о 49 игроках в сборной России: «Странно, что не разделили. В этой сборной уже длительное время происходит много странностей»

«Странно, что не разделили сборные. Когда увидел список, сразу удивился. Подумал, мы готовимся на какой-то крупный турнир.

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