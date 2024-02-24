Норвежская журналистка Беккер удивилась стойкости экономики России

Спустя два года после того, как западные страны усилили свои санкции на фоне спецоперации РФ на Украине, рестрикции встретились с неожиданным мощным отпором, сообщает экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер.