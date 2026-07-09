"Спикател": новый вирус-вымогатель шифрует Android-смартфоны прямо через браузер

Новый вирус-вымогатель способен шифровать файлы на Android-смартфонах прямо через браузер, не требуя установки вредоносного приложения, эксплуатации уязвимостей или получения расширенных прав пользователя (root).
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