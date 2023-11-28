Так это и не женщины …

Майя Maja

"- Мама и бабушка - это не женщины! " с А кто же они у этого гадкого петушка? А про орды домохозяек в нашей многострадальной России...так вообще полный бред. Какое поколение людей старается жить достойно, дай бог если к 40 годам что-то наработали, купили...)) А сейчас и поколение, рожденных с конца 80х, и 2000 -х в ипотеки загнали. Всю жизнь пахать будут чтобы оплатить и закрыть. Пенсионерам за 80 лет прям так в наглую и заявляют, не просите больше льгот, у вас дети есть пусть ухаживают...А то что у этих детей, которым уже тоже минимум 60 забыло гос-во? Они тоже не роботы работать везде в включённом он-лайн режиме. Все потихоньку начинают болеть. Это у нас только по телевизору соц.рекламу бойких пенсионеров показывают, бегают , прыгают...как дети(