Страсбург (WTA). 1/4 финала. Самсонова встретится с Хаддад Майей, Коллинс – с Бюрель, Вондроушова – с Калининой

Сетка здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 19 – 25 мая 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Людмила Самсонова (Россия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Дата проведения 23 мая, 12.
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