Пожар начался на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотника

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на промышленный объект в Энгельсе. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин, на предприятии зафиксированы повреждения — после атаки начался пожар.
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