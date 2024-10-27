В МИД России назвали США ответственными за православный раскол на Украине

На США, которые оказывали закулисную поддержку созданию Киевом Православной церкви Украины (ПЦУ), лежит основная ответственность за церковный раскол в стране, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
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