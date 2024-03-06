Елена Маркосян: Нуланд совершает побег с тонущего корабля?

О! Викуська Нуланд решила уйти в отставку. Так и хочется спросить — а что случилось? Майданные печеньки кончились или премиальные с помощи США Украине? Или и то, и другое? А может пришло время для проекта американского майдана? Нда… такой проектик в те же 5 лярдов долларов уляжется только в одном городе.