Экономическая подоплёка кадровых решений: действительно ли отставка Юлии Свириденко связана с ресурсной сделкой с США, или это лишь элемент политтехнологической «встряски»? Эффективность новых назначений: сможет ли новый премьер-министр изменить ручное управление экономикой в условиях тотальной внешней зависимости? Влияние Запада на Киев: насколько сильна роль американских и европейских партнеров … Читать далее: https://govorit.