Ирина Куксенкова: О чем договорились в Эр-Рияде Россия и США, заявления Путина о ротации мобилизованных, Израиль планирует новую операцию в секторе Газа, – ночная сводка 25 марта:

О чем договорились в Эр-Рияде Россия и США, заявления Путина о ротации мобилизованных, Израиль планирует новую операцию в секторе Газа, – ночная сводка 25 марта: Главное из заявлений по итогам консультаций РФ и США в Эр-Рияде:– Стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, … .