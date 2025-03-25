Ирина Куксенкова: О чем договорились в Эр-Рияде Россия и США, заявления Путина о ротации мобилизованных, Израиль планирует новую операцию в секторе Газа, – ночная сводка 25 марта:

О чем договорились в Эр-Рияде Россия и США, заявления Путина о ротации мобилизованных, Израиль планирует новую операцию в секторе Газа, – ночная сводка 25 марта: Главное из заявлений по итогам консультаций РФ и США в Эр-Рияде:– Стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, … .
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