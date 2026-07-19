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«Коалиция желающих» в Париже клялась Наполеону победить Россию

«Коалиция желающих» в Париже клялась Наполеону победить Россию

Парижский саммит «коалиции желающих» ввести войска на Украину завершился громкими заявлениями и конфузами Изображение: «Одна Родина» Франко-британскому объединению не первый год.

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