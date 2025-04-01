Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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День смеха

День смеха

День смеха, или День дурака не является официальным праздником, но его традиционно отмечают во всем мире 1 апреля.

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Комментарии
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Светлана Митленко
А кудЫ сбЁгли дураки? Вон полукропии в распоряжении!
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19 час.
ВераВерная
На платформе сбой. К темам комменты не проходят. Вот наудачу сюда кинула, случайно прошёл))) Видно так нас МТ с Первым Апреля поздравляет🤣🤣🤣
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19 час.
Светлана Митленко
А что? Креативненько! Чтоб меньше бузотерили!
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15 час.
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