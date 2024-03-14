Как быстро разморозить рыбу из морозилки: 3 простых способа

Содержание Как быстро разморозить речную и морскую рыбу без использования микроволновки: Примечания Опция 1 Вариант №2 Вариант №3 Конечно, лучше всего покупать рыбу сырой или охлажденной перед заморозкой.
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