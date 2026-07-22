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Ирония в эфире и новые требования о вилле в Испании: почему Ани Лорак заговорила о «старости» бывшего мужа

Ирония в эфире и новые требования о вилле в Испании: почему Ани Лорак заговорила о «старости» бывшего мужа

Недавнее появление Ани Лорак в шоу Ксении Собчак спровоцировало волну обсуждений её личной жизни. Певица позволила себе ироничный комментарий в адрес бывшего супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, обсуждая его многочисленные романы с молодыми спутницами.

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