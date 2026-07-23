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FiNE NEWS

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Косатки в Калифорнии проявили ранее не зафиксированное агрессивное поведение

Учёные, исследующие морскую фауну у побережья Калифорнии, зафиксировали необычное поведение косаток. На видеозаписях, созданных с помощью дронов, китообразные демонстрируют метод охоты, отсутствовавший в прежних наблюдениях.

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