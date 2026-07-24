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Аргументы и Факты

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Биолог Глазков исключил нашествие крыс в Москве из-за потепления

Биолог Глазков исключил нашествие крыс в Москве из-за потепления

Москве не грозит нашествие крыс при потеплении на несколько градусов, поскольку эти грызуны хорошо приспосабливаются к разным условиям, рассказал в беседе с Пятым каналом кандидат биологических наук Павел Глазков.

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