Биолог Глазков исключил нашествие крыс в Москве из-за потепления

Москве не грозит нашествие крыс при потеплении на несколько градусов, поскольку эти грызуны хорошо приспосабливаются к разным условиям, рассказал в беседе с Пятым каналом кандидат биологических наук Павел Глазков.
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