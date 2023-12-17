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Бельский поддержал участие Путина в выборах президента в 2024 году

Он высоко оценил вклад Владимира Путина в рост и развитие страны даже в периоды кризисов. Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил свою поддержку выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента.

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