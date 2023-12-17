Бельский поддержал участие Путина в выборах президента в 2024 году

Он высоко оценил вклад Владимира Путина в рост и развитие страны даже в периоды кризисов. Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил свою поддержку выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии