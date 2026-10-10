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71 974 подписчика

Гост-постинг: как зумеры прячут любовь от алгоритмов

Гост-постинг: как зумеры прячут любовь от алгоритмов

Гост-постинг (от англ. ghost-posting – "призрачная публикация") – новый тренд в соцсетях. Пользователи намеренно скрывают фото или видео с романтическими партнёрами от широкой ленты подписчиков.

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