Русская туристка лишилась драгоценностей на 4 млн рублей в отеле Еревана: Куда пропали записи с камер?

Русская туристка лишилась драгоценностей стоимостью 4 млн рублей после остановки в отеле Еревана. Украшения исчезли из шкатулки, пока семья гуляла по городу, а записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь разобраться в случившемся, к моменту обращения уже удалили.
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