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Добрый Мир

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Разъединенные Штаты Америки. Как Британия ловко помогает распаду дряхлеющего гегемона, нивелируя последствия своего брексита

Разъединенные Штаты Америки. Как Британия ловко помогает распаду дряхлеющего гегемона, нивелируя последствия своего брексита

Как говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь. То, что данная русская народная поговорка верна на 100%, сегодня всему миру наглядно демонстрируют Соединенные Штаты Америки.

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