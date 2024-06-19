Военкор Шлепченко: наступление ВСУ в Харьковской области вряд ли будет успешным

Летние сражения не за горами, однако масштабными их назвать нельзя. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области.