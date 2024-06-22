Более 1 млн человек приняли участие в акциях в честь 83 годовщины начала ВОВ

В День памяти и скорби по всей России и за рубежом более 1 млн человек приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба движения "Волонтеры Победы".
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